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“Sendikaların üye aidatlarından yüzde 5 haraç almak istiyorlar”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, sendika aidatlarından “haraç alınmak istendiği” gerekçesiyle  hükümeti eleştirdi. 

08 Haziran 2021 Salı 13:04
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“Sendikaların üye aidatlarından yüzde 5 haraç almak istiyorlar”

Bıçaklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında,”hükümete karşı eylem gerçekleştiren sendikaların kapatılmasına ve yok edilmesine çalışıldığını” söyledi.
Bir yandan para yoktur denerek çalışanların maaşlarından kesinti yapılırken diğer yandan siyasi partilere sadece 2021 yılında 170 milyon TL devlet yardımı yapıldığını, sermayeye devletin kasasından her ay milyonlarca lira yardım yapıldığını iddia eden Bıçaklı, “Bu zihniyet şimdi de sendikaların üyelerinden aldığı aidatlara göz dikerek yüzde 5 haraç almak istemektedir” dedi.
Bıçaklı “Belli ki hükümet olduğunu iddia edenler sendikalarla karşı karşıya gelmek istemektedir. O zaman biz de hodri meydan diyoruz” sözlerini kullandı.

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TürkSenKıbrıs Türk İşçi Sendikaları FederasyonuArslan Bıçaklı
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