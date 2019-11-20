Şener Elcil: Kıbrıs Türkiye'nin işgalindedir

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, katıldığı bir radyo programında Türkiye'nin Kıbrıs'ta soykırım yaptığını söyledi.

Türkriye düşmanlığıyla tanınan KTÖS genel sekreteri Şener Elcil, Rumların yaktığı Türk bayrağını konuşmak yerine Türkiye'yi eleştirdi.

"Türkiye kansız bir soykırım uyguluyor"

Türklerin faşist ve istilacı olduğunu belirten Elcil, "Kıbrıs Türkiye'nin işgalinde olan ve istila edilmiş bir yerdir. Bu yerde de Türkiye kansız bir soykırım uyguluyor." sözleriyle skandal bir açıklamaya imza attı.