Şener Elcil: Kıbrıs Türkiye'nin işgalindedir

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, katıldığı bir radyo programında Türkiye'nin Kıbrıs'ta soykırım yaptığını söyledi.
Türkriye düşmanlığıyla tanınan KTÖS genel sekreteri Şener Elcil, Rumların yaktığı Türk bayrağını konuşmak yerine Türkiye'yi eleştirdi.
"Türkiye kansız bir soykırım uyguluyor"
Türklerin faşist ve istilacı olduğunu belirten Elcil, "Kıbrıs Türkiye'nin işgalinde olan ve istila edilmiş bir yerdir. Bu yerde de Türkiye kansız bir soykırım uyguluyor." sözleriyle skandal bir açıklamaya imza attı.
Son Güncelleme: 20.11.2019 12:14
bunun gibi soysuzlardan rumlar para veriyor al konuş diye rumun köpeğinden ne beklen yani
Bre soysuz hic atlilar murataga sandallar koylerinden gectin mi?
BU İNSANI NASIL TUTARLAR OGRETMEN SENDİKA GENEL SEKRETER İSTİLA İŞGALCI DER UTANMADAN BU TURK DUSMANLIGI SACAR ORTAYA MEMNUN DEGİLSEN RUM TARAFINDA YASA
Soykirim ariyorsan kul kole oldugun yunanin morada selanikte rumun kibrista fransizin afrika hindicinide ingilizin hindistanda afrikada almanin namibyada toplama kamplarinda belcikanin kongoda hollandanin filipinlerde abd nin tum dunyada rusun ukrayyna polonya gulagda israilin filistinde ispanyolun potekizin orta guney amerika angola mozambikte japonyanin cin ve asyada cinlinin tibet dogu turkistanda yaptiklarina bak din ve milliyetini degistir bence
şerefsiz herif. bunun konuştuğunu rumlar bile konuşmuyor. rumlardan da adi bu dallama.
bu yaratık hala daha nikos samsonla, katil grivasla aynı ağızda gonuşur. Ama hala daha 1 tane hakim savcı çıkıbda demez ki sen ne den be ama. Aha KKTC bunu atmayacaksa içeri benim içinde yoktur. Bu gavvolem gonuşsun bakalım ağzına diye bekleller.
OROSPU ÇOCUĞU...GAVAT...
Anana sor bakayım ya da babana Türkler gelmeden önce kim soykırım yapıyordu.Kimin ajanısın yada kimin adamı! Küm olursanız olun hangi kılığa girerseniz girin Türk’ün Gücünü göreceksiniz.