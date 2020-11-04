ŞENER ELCİL MAHKEMEDE HESAP VERECEK

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA… Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklamada yer alan gerçek dışı iddiaları ve hakaretleri nedeniyle yargıya başvuruyor. Bir süredir yaptığı açıklamalar ile sık sık kamuoyunun tepkisini çeken, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden, okulların açılma sürecine kadar yaptığı açıklamalar ve eylemleri ile gündeme gelerek, toplumda infiale neden olan Elcil’in yaptığı son hakaret dolu açıklamadan sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, harekete geçti ve yargıya başvurmaya karar verdi.

İFTİRA VE HAKARETLERLE DOLU AÇIKLAMA… Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in 2 Kasım 2020’de, Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklama Cumhurbaşkanlığı hukukçuları tarafından incelenmiş ve içerdiği gerçek dışı iddialar ve hakaretler nedeniyle Elcil hakkında yasal yollara başvurulması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

(Gündem Kıbrıs ÖZEL)