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Şengün: “Polislerin emeklilik hakkına sahip çıkıyoruz"

TDP, TKP-YG ve TÜRK-SEN’in de destek verdiği eylemde yapılan konuşmalarda, polislerin emeklilik haklarıyla ilgili düzenlemeler içeren yasanın Meclis’ten geçirilmesi istendi...

05 Aralık 2017 Salı 13:43
Şengün: “Polislerin emeklilik hakkına sahip çıkıyoruz"
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Cumhuriyet Meclisi önünde bugün bazı polis emeklileri ve polis yakınları “Polis Yasası”nın Meclis’ten geçirilmesi talebiyle eylem yaptı. 

Bazı siyasi partiler ile sendikaların da destek verdiği eylemede emekli polisler Ali Şengün ve Orhun Karagözlü, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı konuşma yaptı. 

ŞENGÜN: “SÖZLERİNİZİ TUTUN”

Emekli polis Ali Şengün, polislerin emeklilik hakkına sahip çıkmak amacıyla eylem yaptıklarını söyledi. 

Şengün, polisin görevinin diğer kamu görevlerine benzemediğini, çok stresli ve yıpratıcı şartlarda çalıştığını dile getirerek, yıpranma oranının çok fazla olduğunu belirtti. 

“Polisler bizi yaşam haklarından ödün vererek koruyorlar, emeklilik haklarıdır” diyen Şengün, yasanın geçirilmesi konusunda söz veren vekillerden sözlerini tutmasını istedi. 

Halkın da yasanın geçmesine destek vermesini isteyen Şengün, tüm siyasi partilere yasayı geçirme çağrısı yaptı. 

KARAGÖZLÜ: “EYLEME KATILIM ENGELLENDİ”

Emekli polis Orhun Karagözlü, polislerin görevinin ağır ve yıpratıcı olduğunu söyledi. 

Polislerin karşılaştığı olaylar ve zor şartların hem fiziksel hem de ruhsal olarak onları olumsuz etkilediğini belirten Karagözlü, karşılaştığı bazı olayları anlattı.  

Polisin haklarını arayamadığını “baskı gördüğünü” savunan Karagözlü, bugünkü eyleme katılımın da engellendiğini iddia etti. 

BIÇAKLI: “ANAYASADAKİ EŞİTLİK MADDESİ AÇIK”

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, Anayasa’nın 8. maddesine atıfta bulunarak, eşitlik maddesinin açık olduğunu, GKK’ya bağlı olan polisin GKK’daki uygulamalara tabi tutulması gerektiğini belirtti. 

Bıçaklı, yasanın Bakanlar Kurulu ve komiteden geçtiğini dile getirerek, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan tıkanıklığın nedenlerini sordu. 

Bıçaklı, ülkenin güvenliğini sağlayan kesime “bu tür bir yanlış yapılmasının” doğru olmadığını söyledi. 

ÖZYİĞİT: “İKİYÜZLÜLÜK” 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de çalışma yasalarındaki anomalilerin giderilmesi gerektiğini belirtti. 

Polisin sivilleşmesi, demokratik ve özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini dile getiren Özyiğit, partisinin bu yönde Meclis’e öneri sunduğunu ancak diğer partilerin bu öneriyle ilgilenmediğini kaydetti. 

Özyiğit, yasaya destek verdiklerini söyleyerek, yasayı Bakanlar Kurulu ve Komiteden geçiren siyasi partilerin Meclis’ten geçirmemesinin “ikiyüzlülük” olduğunu savundu. 

ÇAKICI: “POLİSİN YANINDAYIZ” 

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ise yasanın Meclis’ten geçmemesi için bugünkü toplantının ertelendiğini savundu. 

Çakıcı, yasanın Meclis’ten geçmesini desteklediklerini söyleyerek, polisin sivile bağlanması önerisini Meclis’e sunduğunu ancak reddedildiğini belirtti. 

Polisin yanında olduklarını dile getiren Çakıcı, 7 Ocak’tan sonra hep beraber bu düzeni değiştireceklerini söyledi. 
 

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