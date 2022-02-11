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Ülkenin sevilen iş insanı Halil Falyalı, dün gözyaşları ve sevgi seli ile sonsuzluğa indirildi…

11 Şubat 2022 Cuma 09:04
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Seni Hiç Unutmayacağız...
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- DUALAR FALYALI İÇİN…  Çatalköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı, dün hiç vazgeçmediği köyü olan Kumyalı’da gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Halil Falyalı’nın cenazesi sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak Çatalköy’deki evine götürüldü. Evindeki kısa törenin ardından  Kumyalı’ya götürülen Halil Falyalı, Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camisi'Nde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri de katıldı. 

- YARDIMSEVERLİĞİ İLE HATIRLANACAK… KKTC’nin hiç unutmayacağı hayırsever iş insanı Halil Falyalı ülkesine yaptığı yardımlar, yatırımlar,  yurduna bağlılığı ve Kıbrıs Türk halkına duyduğu sevgiyle anılacak.  Yurtsever kişiliği ile tanınan Halil Falyalı’nın özellikle pandemi dönemi KKTC’ye sağladığı ilaç yardımı ve yardıma muhtaçlara uzattığı gizli eli asla unutulmayacak.  Kıbrıs Türk halkı , bu hain saldırının ardındaki isimlerin tespit edilmesini ve ülkeyi karanlığa boğan bu olayın aydınlatılmasını istiyor…

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