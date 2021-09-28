SENİ SEVİYORUM …

İnsanlar ölür ve hayat öyle yada böyle devam eder.

Trafik kazalarında ölürler , öldü deriz ama alkollüydü derler

Öldü deriz, ama süratliydi deriz.

İnsanlar aniden ölüyor bu ülkede birden bire hayatımızdan kayboluyor.

Öldü diyoruz, ama hastaydı diyoruz

Öldü diyoruz , ama yaşlıydı diyoruz

Ölüp gidenler için hep bir mazeretimiz var şu hayatta.

Geride kalanları düşünmeden, canlarının ne kadar acıyabileceğini düşünmeden hatta sanki bizim hiç başımıza gelmeyecek gibi

Öyle bencil, öyle sıkkın, öyle yüzsüz hepsine bir mazeretimiz var. Süratliydi, alkollüydü, hastaydı, yaşlıydı ve daha bunların gibi onlarca mazeretimiz var.

Öldü diyorum. Bir genç hayata gözlerini yumdu diyorum.

Ama intihar etmiş diyorsunuz.

Öldü diyorum hep bir amanız var ardından gelen.

Ölmek, sizin amalarınız kadar basit değil.

Bir insan öldüğü zaman bir daha sesini hiç duyamazsınız, kokusunu özlersiniz ama duyamazsınız.

Bir insan öldüğü zaman büyüdüğünü göremezsiniz, ağladığını duymadığınız gibi kahkahalarını da duymazsınız. Ölüm yıldönümlerinde acı hissedersiniz. Hem de dayanılmayacak kadar büyük bir acı.

Yıllarca sorguladıklarınızı tekrar tekrar sorgularsınız bıkmadan usanmadan bulduğunuz hiçbir “ama” yada bulduğunuz hiçbir “sebep” size yeterli gelmez.

Ölüm işte, hani ne yaparsan yap geri döndüremediğin telafisi olmayan hiçlik.

Tüm kitaplar anlamını yitirir, hiç birinde sevdiğiniz bir insanın ölümünden duyulan acı anlatılmaz.

Ne kelimeler yeter, ne ansiklopediler ne belgeseller yeter bir mezar taşına bakıp da medet ummayı anlatmaya.

Biliyor musunuz sevdiğiniz biri ölüp gittiğinde, bilirsiniz ama kabul etmezsiniz. Bırakamazsınız bir türlü gitmiştir ama sanki siz bırakmadıkça gitmeyecek gibi gelir.

Yıllar geçer, geçecek sanırsınız ama hiç geçmez. Zamanla kokusu gider burnunuzdan korkar panik olursunuz gidiyor diye.

Zamanla sesi uzaklaşır kulaklarınızdan cılız bir ses duyarsanız şüpheye düşersiniz bu ses onun sesimiydi diye ve ölesiye korkarsınız unutmaktan.

Ve bir gün rüyalarınızı da terkeder çok seyrek görmeye başlarsınız yine de şükredersiniz. Ölmek böyle bir şey işte. Sizlerin “AMA” larından çok daha ağır taşınmaz bir yük geride kalana.