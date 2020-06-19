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Senin: “Başbakan sorumluluğun gereği bir adım attı”

Koalisyonda olmanın gerektirdiği birtakım sorumluluklar olduğunun altını çizen HP Genel Başkanı Yenal Senin, “Dolayısıyla sayın Başbakan da sorumluluğun gereği bir adım atmıştır ve kabinede revizyona gidilmiştir” ifadelerini kullandı.

19 Haziran 2020 Cuma 17:43
754 Okunma
Senin: “Başbakan sorumluluğun gereği bir adım attı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile siyasi parti liderleri bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, koalisyonda olmanın gerektirdiği birtakım sorumluluklar olduğunun altını çizerek, “Dolayısıyla sayın Başbakan da sorumluluğun gereği bir adım atmıştır ve kabinede revizyona gidilmiştir” ifadelerini kullandı.

Yenal Senin, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili görüştüklerini, parti olarak düşüncelerinin Temmuz’da birtakım açılımlara gidilmesi yönünde olduğunu, bu bağlamda tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptıklarını söyledi.

Ülke gündeminin, şu anda seçim olmadığını vurgulayan Senin, “Bu bağlamda ülkede seçim değil, geçim derdi olduğu bu günlerde daha önce kararlaştırılan tarihte seçimin yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıYenal SeninErsin Tatar
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Gibri 2020-06-19 17:48:27

Biuuuuuuum , Akıncı Forever ,

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