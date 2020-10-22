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SENİN: “GEÇMİŞTEN DERSLER ÇIKARARAK ADIM ATILACAK”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, katıldığı televizyon programında, hükümet kurma çalışmaları konusunda, kapılarının tüm partilere açık olduklarını söyledi ve “Son karar mercii parti meclisidir. Oturup değerlendiririz ve karara bağlayıp kamuoyuna açıklarız. ‘Dün dündür, bugün bugündür’ bizde yoktur. Geçmişten ders çıkararak adım atılacak bir süreç, bize göre doğru olandır. Toplum bir umut arayışı içindedir. Bu umuda doğru yürüyüşe doğru devam etmeliyiz” dedi.

22 Ekim 2020 Perşembe 10:13
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SENİN: “GEÇMİŞTEN DERSLER ÇIKARARAK ADIM ATILACAK”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, katıldığı televizyon programında, hükümet kurma çalışmaları konusunda, kapılarının tüm partilere açık olduklarını söyledi ve “Son karar mercii parti meclisidir. Oturup değerlendiririz ve karara bağlayıp kamuoyuna açıklarız. ‘Dün dündür, bugün bugündür’ bizde yoktur. Geçmişten ders çıkararak adım atılacak bir süreç, bize göre doğru olandır. Toplum bir umut arayışı içindedir. Bu umuda doğru yürüyüşe doğru devam etmeliyiz” dedi.

 Kudret Özersay ile HP’nin oylarının bağdaşmayacağını söyleyen Senin, “Özellikle bu kutuplaşmadan dolayı oylar bir sağa bir sola kaydı” dedi.

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