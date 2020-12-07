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HP'de istifa
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Senin: "Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik"

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin’den üç vekilin istifası sonrası ilk açıklama geldi

07 Aralık 2020 Pazartesi 16:06
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Senin: "Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik"

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak üç vekilin HP'den istifa etmesini değerlendirdi.

Yenal Senin'in paylaşımı şöyle:

"Bugün itibarı ile 3 vekilin partimizden istifası söz konusudur. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar dilerim. Ancak değinmeden geçemeyeceğim birkaç husus var. Kurulduğumuz ilk günden Halkın Partisi'ne çeşitli ithamlar yapanlar umarım bunların bir hayal ürünü olduğunu kabul edip, topluma karşı gerekli sorumluluklarını yerine getirirler. "Başkalarının adamı, perde gerisi pazarlıklar, anlaşılan koalisyonlar" diye diye karalama yapanlar, bugünkü istifa olayında bile kişileri temize çekip algıyı çevirmek için günlerdir TV ekranlarından haykıranlar da dahil söyleyecek tek sözümüz var."Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik."
Biz Halkın Partisi kuruluş manifestosunda yazılan değerler ışığında toplumla beraber bu yolda başı dik olarak yürümeye #devam edeceğiz."

Son Güncelleme: 07.12.2020 17:13
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