Senin: Rum tarafının tahammülsüz davranışları bizi yıldıramaz

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Londra’da temaslarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın King’s College’da vereceği konferansı engelleme girişiminde bulunan Rum tarafına tepki gösterdi.

Genel Başkan, İngiltere’deki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin üniversiteye mektup göndererek, Özersay’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” sıfatıyla konferans verecek olmasını kabul edilemez olarak nitelendirmesini şu sözlerle değerlendirdi:

“Rum yönetimi her fırsatta Türk halkının sesini kesmeye çalışmaktadır. Kıbrıslı Türkler olarak bu duruma sessiz kalmayacağız ve gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda sesimizi, sözümüzü duyurmaya devam edeceğiz. Rum tarafının tahammülsüz girişimleri bizleri asla yıldıramayacak. Doğru bildiğimiz yoldan ilerlemeye devam edeceğiz.”

İngiltere’deki Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin “Kıbrıslı Türklerin sesini kısmaya çalışan, Kıbrıslı Türkleri ötekileştiren ve her defasında bizlere haksızca kampanya başlatan Kıbrıslı Rumları kınıyoruz” şeklindeki açıklamasından duydukları memnuniyeti de sözlerine ekleyen Yenal Senin, “Bu destek bizim için çok değerlidir. İngiltere’deki soydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

(BRT/MAIL)