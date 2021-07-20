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"Senin sonun ölüm seni bu gece öldüreceğim"

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Gönyeli’de meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Temmuz 2021 Salı 12:44
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"Senin sonun ölüm seni bu gece öldüreceğim"

(Kamalı Haber)

Gönyeli’de meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Plevne olayla ilgili bulguları aktardı.

Plevne huzurda bulunan zanlının “Şiddet kullanma tehdidi, Ciddi darp ve rahatsızlık suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 19 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.10 raddelerinde Gönyeli’de ikametgahının yatak odası içerisinde eşiyle bulundukları esnada adı edileni kıskandığı gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmaya müteakip elleri ile 3 kez başına tokat vurmak sureti ile darp ettikten sonra adı edilene hitaben "Sen ne işler çeviriyorsun, eve kimi alıyorsun, Seni bıçakla deşecem, senin sonun ölüm seni bu gece öldürecem" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra eşi zanlının kendisini öldürmesinden korktuğu için ikametgahlarının mutfak kısmına giderek toplam uzunluğu 22.5 cm, ağız uzunluğu ise 10 cm olan bıçağı "Sen öldürmeden ben kendimi öldürecem" diyerek bıçağı sağ karın boşluğuna sokarak kendi kendisini yaralamıştır.

Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının olayla ilgili izahat istendiğinde "Ben Adanalıyım, ben Adana’da bu pisliklerden kurtulmak için geldim karımı mı dövecem karımı mı bıçaklaycam lan ben" demek sureti ile yüksek sesle bağırıp çağırdığı esnada "rahatsızlık" suçunu da işlemiştir.

Polis memuru Murat Plevne müştekinin müşteki aynı gün Lefkoşa Devlet Hastahanesi cerrahi servisinde ameliyata alınmış ve halen daha tedavi görmekte olduğunu ve yapılan kontrolde karın boşluğunda 2 cm kesi ve karaciğerde yırtık olduğu öğrenilmiştir.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu müştekinin üzerindeki kanlı kıyafetler ve bıçağın emare olarak alındığını, zanlının ülkemizde hangi statüde olup olmadığı araştırılacağını ayrıca alınacak birçok ifade olduğunu belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kaza Mahkeme Başkanı Banu Soyer zanlının tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 20.07.2021 12:50
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