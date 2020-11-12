Senin: “Ülkenin ihtiyacı geniş tabanlı bir hükümettir”

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin, Parti Meclisi’nin mevcut koalisyon görüşmelerini enine boyuna tartıştığını söyledi. Telefonla katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Senin, ülkenin ihtiyacının geniş tabanlı bir hükümet modeli olduğunu dile getirdi. Tarafların uzlaşması halinde bu modelin seçim hükümeti olabileceğini vurgulayan Genel Başkan, meclis içinde grubu bulunan bu partilerin hem birbirlerini denetleyebileceğini hem de ülkenin içinde bulunduğu bu zor dönemde elzem kararları alabilecek kabiliyete sahip olabileceğini ifade etti.

Kendileri açısından muhalefette kalmanın da bir yol olduğunu aktaran Senin, süreci gözlemlediğinde koalisyon oluşması için bir veya iki modelin söz konusu olabileceğini aktardı. Halkın Partisi’nin 2018 yılından itibaren hükümette yer alarak elini taşın altına koyduğunu ve zor zamanlarda sorumluluk aldığını ifade eden Genel Başkan, özellikle pandemi döneminde ana muhalefet partisinin de ülke yönetimi için çözüm önerileri olduğunu ve gelinen aşamada bu söylemlerin ortak akılla hayata geçebilmesi için bir fırsat ortaya çıktığını belirtti. Partilerin partisel çıkarları bir yana bırakarak, ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına, tüm toplumun kucaklayacağı bir model için karar alması gerektiğini düşündüğünü aktaran Yenal Senin, günün sonunda böyle bir oluşum için olumlu adımlar atılacağını temenni etti.

Son günlerde basında yer alan UBP-DP-YDP hükümetinin kurulacağı yönündeki soruya cevap veren Yenal Senin, bu modelin hayata geçebilmesi için Meclis’ten güvenoyu alması gerektiğini ama mevcut durumda güvenoyu için yeterli sayı görülmediğini söyledi. Senin ayrıca, azınlık hükümeti modelinin planlanması durumunda ise bu sayının meclis açılımı için nisabı bile sağlamaya yetmeyeceğini, bu konuda Merkez Yürütme Organı ve Parti Meclisi ile parti kararı aldıklarını da vurguladı.