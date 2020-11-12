Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün daha tutuklu kalacak
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün...
Gardiyanın cezası belli oldu
Gardiyanın cezası belli oldu
32 yıl hapis cezası
32 yıl hapis cezası
Flaş Haber
Oruç Reis için yeni Navtex
Kapat

Senin: “Ülkenin ihtiyacı geniş tabanlı bir hükümettir”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, ülkenin ihtiyacının geniş tabanlı bir hükümet modeli olduğunu belirtti, tarafların uzlaşması halinde bu modelin seçim hükümeti olabileceğini dile getirdi,

12 Kasım 2020 Perşembe 12:31
796 Okunma
Senin: “Ülkenin ihtiyacı geniş tabanlı bir hükümettir”

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin, Parti Meclisi’nin mevcut koalisyon görüşmelerini enine boyuna tartıştığını söyledi. Telefonla katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Senin, ülkenin ihtiyacının geniş tabanlı bir hükümet modeli olduğunu dile getirdi. Tarafların uzlaşması halinde bu modelin seçim hükümeti olabileceğini vurgulayan Genel Başkan, meclis içinde grubu bulunan bu partilerin hem birbirlerini denetleyebileceğini hem de ülkenin içinde bulunduğu bu zor dönemde elzem kararları alabilecek kabiliyete sahip olabileceğini ifade etti.

Kendileri açısından muhalefette kalmanın da bir yol olduğunu aktaran Senin, süreci gözlemlediğinde koalisyon oluşması için bir veya iki modelin söz konusu olabileceğini aktardı. Halkın Partisi’nin 2018 yılından itibaren hükümette yer alarak elini taşın altına koyduğunu ve zor zamanlarda sorumluluk aldığını ifade eden Genel Başkan, özellikle pandemi döneminde ana muhalefet partisinin de ülke yönetimi için çözüm önerileri olduğunu ve gelinen aşamada bu söylemlerin ortak akılla hayata geçebilmesi için bir fırsat ortaya çıktığını belirtti. Partilerin partisel çıkarları bir yana bırakarak, ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına, tüm toplumun kucaklayacağı bir model için karar alması gerektiğini düşündüğünü aktaran Yenal Senin, günün sonunda böyle bir oluşum için olumlu adımlar atılacağını temenni etti.

Son günlerde basında yer alan UBP-DP-YDP hükümetinin kurulacağı yönündeki soruya cevap veren Yenal Senin, bu modelin hayata geçebilmesi için Meclis’ten güvenoyu alması gerektiğini ama mevcut durumda güvenoyu için yeterli sayı görülmediğini söyledi. Senin ayrıca, azınlık hükümeti modelinin planlanması durumunda ise bu sayının meclis açılımı için nisabı bile sağlamaya yetmeyeceğini, bu konuda Merkez Yürütme Organı ve Parti Meclisi ile parti kararı aldıklarını da vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başsavcı Sarper Altıncık: “Şener Elcil ile ilgili gerekli incelemeyi ivedilikle yapacağız”
Başsavcı Sarper Altıncık: “Şener Elcil ile ilgili gerekli incelemeyi ivedilikle yapacağız”
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim