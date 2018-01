“Senin yalvar yakar başbakan olmak istediğin devleti UBP kurdu”

Mitingde coşkulu kalabalığa tezahüratlar eşliğinde hitap eden ve “güneşimiz, davamız, sevdamız, yolumuz ve gücümüz bir” diyen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün tüm KKTC halkına refah ve mutlu bir yıl dilerken seçime sayılı günler kala daha güçlü projeleri hayata geçirmek için 7 Ocak’ta güçlü destek beklediklerini söyledi.

KKTC’nin 6’ncı ilçesi Lefke’de olmaktan ve Lefke’yi son dönemde ilçe yapan iktidar olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Özgürgün, 7 Ocak’tan sonra çok önemli ve büyük projeleri hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

KKTC 3’ncü Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun da katıldığı Lefke’deki mitingde konuşan Özgürgün Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi’nin UBP hakkındaki söylemlerine de sert ve net yanıtlar verdi.

“Hep hatırlatıyorum: 93’te geldiler. Yıkıp gittiler. 2013’te gelip barış diyerek herkesi umutlandırıp yıkıp gittiler. Umutları da götürdüler” diye konuşan Özgürgün, “Bunlar yapamaz sadece konuşur bozar ve yıkar. Bir daha yıkıp dökmelerine her gün ülkemizde yeni bir gerginlik yaratmalarına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Bir dikili ağacınız yok… koyduğunuz her vizyon on yıl içinde sırayla çöktü. Her çöküşte renginizi, logonuzu sloganınızı değiştiniz!”

Özgürgün CTP’ye “Bu ülkede cumhuriyeti kimler kurdu? Tüm yolları, barajları kim yaptı? Biz yaptık. Bu ülkenin deniz limanlarını, havalimanlarını, sanayi bölgelerini, üniversiteleri kim kurdu? Bu ülkenin turizmini kim yaşattı ve geliştirdi? Spor tesislerini, sosyal konut projelerini kim inşa etti? Hayvancıya çiftçiye esnafa sanayiciye ilk teşvikleri kim verdi? Gençlere kırsal kesim arazilerini kim verdi? Bir dikili ağacın yok! Bunlar yapamaz atar tutar. UBP yapar. Alnımız açık biz hizmet veriyoruz” şeklinde sordu.

Özgürgün CTP’nin son on yılda vizyon diye ortaya koyduğu ancak sönüp yıkılan vizyonunu da şu sözlerle anlattı; “Komünist düzene inandılar komünizm çöktü. AB’ci oldular şimdi AB’yi anmıyorlar! Federalist oldular Cenevre ve Crans Montana’da o da çöktü. Şimdi ağızlarına Kıbrıs konusunu alamıyorlar. Bunların koydukları her vizyon on yıl olmadan çöktü. Her çöküşte renkleri değişti. Amblemleri değişti. Dal budak koydular. Buna karşılık, bu ülkede 42 yıldır ortaya koyduğu vizyonlar dimdik ayakta duran, ülkenin dört bir yanını aydınlatan bir tek güneş var. O da UBP’dir. Biz bu ülkenin sönmeyen güneşi, Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz”.

“SENİN YALVAR YAKAR BAŞBAKAN OLMAK İSTEDİĞİN DEVLETİ UBP KURDU”

“Biz yaptıklarımızı söylüyoruz ama bize ‘haramiler’ diyenlere de cevap vermeden geçemeyeceğim” diyen Özgürgün, UBP’ye utanmadan bu lafı edenlerin UBP’nin adını ağızlarına almaya hakları olmadığını, UBP’lilerin bu ülkenin en onurlu, haysiyetli, inançlı insanları olduğunu ifade ederek “Senin bugün yalvar yakar başbakan olmak istediğin devleti UBP kurdu” ifadelerini kullandı.

“TOPLUM PİS DİYENLER OLSA OLSA KENDİLERİ PİSTİRLER… SİZ UBP’YE EN SON HESAP SORACAK ADAMLARSINIZ”

Özgürgün, “Dernek mi parti mi olduğu bile belli olmayan, kendilerinin temiz, toplumu da pis diye nitelendiren ve temiz toplum yaratacağını söyleyenler var. Topluma pis diyenler olsa olsa kendileri pistirler. UBP’nin yarattığı kalkınmışlık sayesinde bugün lüks hayat sürenler kalkıp UBP’ye çamur atıyor. Halk sizin nereden ve nasıl geldiğinizi çok iyi biliyor. Siz UBP’ye en son hesap soracak insanlarsınız. Ne düşünceniz, ne fikriniz var. Hem nala hem mıha popülist söylemlerle bir gün elçiliğin önünde eylemde, bir gün demokrasi mitingindesiniz. Bu halk bunları yemez çünkü halk sizin zannettiğiniz gibi değil” diye konuştu.

“ELEKTRİK, SOSYAL KONUT, HASTANE, YOL, LİMAN VE NİCE PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN…”

Bir buçuk yılda önemli işler yapmış bir hükümetin geçmiş dönemini mutlaka tamamlaması için 5 yıllık iktidar dönemine ihtiyacı olduğunu ifade eden Genel Başkan Özgürgün, “UBP olarak bu çalışmaları yapmak üzere sizden onay istiyoruz. UBP ve tüm arkadaşlarımız ekip olarak hazırız. Elektrik projesini, sosyal konut projesini, hastane, yol, liman ve nicelerini hayata geçirmek için tek başına iktidar olacağız’’ diye konuştu.

EROĞLU: “BU MEMLEKETTE SLOGAN ATANLAR, SİYASİ SAVAŞLA POLİTİKADA YER EDİNMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI BİZ HEP PROJELERİMİZİ ORTAYA KOYDUK… GÜNEŞ MEŞALELERİN KRALIDIR”

Lefke mitinginde konuşan KKTC 3. Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu ise siyasetin slogan ve politik savaş oyunlarıyla değil projelerle yaşabileceğini dikkati çekerek UBP’nin halkın kalbine çalışarak girdiğini vurguladı.

Eroğlu “Bizim mirasımızı konanlar oldu ama kullanamadılar. Çünkü sadece sloganla, siyasi savaşlarla bir yere varamazsın. Ancak program ve projelerle siyasette varsınız. İşte yıllarca bu memlekette slogan atanlar, siyasi savaşla politikada yer edinmeye çalışanlara karşı biz hep projelerimizi koyduk. Bunu 75’ten bu yana görebilirsiniz. Biz çalışarak KKTC halkının kalbine girdik. UBP’nin yaptıklarını sayın başbakan anlatıyor… Birçok şeyler yapılmış ve yapılacaktır. Güneş meşalelerin kralıdır” dedi.