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Senin: "Yerel yönetimler halka hizmetin birinci noktasıdır"

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin seçim sonuçlarını değerlendirdi.

24 Haziran 2018 Pazar 23:12
Senin: "Yerel yönetimler halka hizmetin birinci noktasıdır"

Yenal Senin, Halkın Partisi’nin daha önceki seçimde aldıkları oyu bu seçimde de koruduğunu gördüklerini ifade ederek bazı yerlerde seçimi ikinci sırada tamamladıklarını söyledi…

Senin, Alsancak ve Boğaziçi’nde destekledikleri adayların; destek açıkladıkları Değirmenlik’ten Ali Karavezirler ve Akdoğan’da Ahmet Latif ve Tatlısu’dan Hayri Orçan’ın da seçimi kazandığını belirtti.

Bu seçimde Halkın Partisi olarak ortaya bir vizyon koyduklarını söyleyen Yenal Senin, belediye meclis üyelerinin önemini vurgulayan bir kampanya süreci geçirdiklerini aktardı… Yenal Senin, Halkın Partisi’nden belediye meclis üyeliği kazananları da kutladı.

Yenal Senin, “İlgili belediyelerde Halkın Partisi vizyonunu nasıl buraya monte edecek bu denetleme görevini en iyi şekilde nasıl yapacak bunun takipçisi olacağız. Bu bağlamda gerek seçim kampanyası süresince taşkınlığın olmaması gerekse gün boyunca aksi haberin olmaması sevindirici. Seçime katılan tüm partileri tebrik ediyorum. Kazanan belediye başkanlarını da belediyeyi bir adım daha ileriye götürebilmek için bölge halkına olabildiğince belediyenin imkanlarını sağlayabilmesi için çağrı yapıyoruz. Her zaman şunu söyledik yerel yönetimler halka hizmetin birinci noktasıdır bu bağlamda partili partisiz ayrımı yapmadan hizmet götürmek en temel vazifeleridir bunun da takipçisi olacağız. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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