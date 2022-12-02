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Şenkul, Girne Mahalli Barosu’nu ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, daha iyi ve güzel bir kent yaratmak için yapacakları çalışmaların ayrıca hazırlayacakları tüzüklerin hukuka uygun olmasına önem vereceklerini vurguladı.

02 Aralık 2022 Cuma 16:18
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Şenkul, Girne Mahalli Barosu’nu ziyaret etti



CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Girne Mahalli Barosu’nu ziyaret etti. Şenkul, kentin sorunlarını sıraladı, çözüm önerilerini sundu. Şenkul, hedeflerinin daha iyi ve güzel bir kent yaratmak olduğuna dikkat çekerek “Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Göreve geldiğimizde yapacağımız projelerin ayrıca hazırlayacağımız tüzüklerin hukuka uygun olmasına önem vereceğiz. Bunun için de kent yönetiminin önemli bir paydaşı olacak olan Girne Mahalli Barosu’yla işbirliği içinde çalışacağız” dedi.

“TÜZÜK HAZIRLAYIP, KENT GÜVENLİK BİRİMİNİ DEVREYE KOYACAĞIZ”

Murat Şenkul, mevcut belediye başkanının Girne Trafik Master Planı aleyhine işlemler yaptığını, bunun örneğinin de Semih Sancar Caddesi’nde görülebileceğini belirterek Girne Trafik Master Planı’nı Girne İmar Planı’na göre revize edeceklerini söyledi. Şenkul, trafik projesinin yanı sıra tüzük hazırlayıp, kent güvenlik birimini devreye koyacaklarını ifade ederek tüzük hazırlığı yapılırken Girne Mahalli Barosu’yla işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti. Şenkul, gençlere ofis imkanı yaratacak, hizmet binalarını bir araya toplayacak merkezi bir yer yaratacaklarını anlatarak halkla birlikte karar verilecek meydan ve otopark projesinden de söz etti. Şenkul, yok olan kamusal alanları artıracaklarını, bunu da paydaşlarla birlikte yapacaklarını kaydetti.

“KANALİZASYON PROJESİ HAYAL DEĞİL”
 Kanalizasyon projesiyle ilgili de bilgi veren Şenkul, ilgili Alman şirketiyle görüştüklerini ifade etti. Şenkul, 7 milyon Euro’ya mal olacağı ifade edilen projeyle ilgili şöyle dedi: “İlgili şirketten aldığımız bilgiye göre Girne için 2019 yılında proje üretildi.  İnşası 1 buçuk yıl sürecek, 10 yıl da bakımı yapılacak. Hizmet bedeli 138 ayda ödenecek. İnşaat yapılırken 24 bin Euro, ardından 54 bin Euro ödeme yapılacak. Bu rakamlar belediye bütçesi için komik rakamlardır. Zaten halk, bunun bedelini kanalizasyon katkı ücreti adı altında ödüyor. Biz ödenen bu paraları hizmete çevireceğiz.”

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