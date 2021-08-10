Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme olayı
Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme...
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi

Senmar, Karpaz halkının vazgeçilmezi oldu

Uygun fiyatları ile Karpaz - İskele ve Mağusa bölgesi halkına büyük destek sunan Senmar Süpermarket, kısa sürede halkın büyük beğenisini kazandı

10 Ağustos 2021 Salı 11:36
129 Okunma
Senmar, Karpaz halkının vazgeçilmezi oldu

Karpaza Ucuzluk getiren Senmar Süpermarket kısa zamanda bölge halkının vazgeçilmezi haline geldi.

İskele-Karpaz Anayolu üzerinde yaklaşık 1500 M2 kapalı alan içerisinde hizmet veren Senmar Süpermarket’te hırdavattan – manava kadar her şey halkın hizmetine sunuldu.

Uygun fiyatları ile Karpaz – İskele ve Mağusa bölgesi halkına büyük destek sunan Senmar Süpermarket, kısa sürede halkın büyük beğenisini kazandı

Senmar Süpermarket’te meyve ve sebze maksıl olarak üreticiden alınıp, el emeği ürünlerinde Eko köy mantığı ile hareket ediliyor.

Buram buram Kıbrıs tüten zeytinli ve pilavuna ise köy kadınlarının emeği ile üretim yapılarak halka sunuluyor.

Geniş hizmet ağıyla kurulan Senmar Süpermarket tüm ilçelerden misafirlerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Saner: Aşı sistemimiz Türkiye ile entegre durumunda
Başbakan Saner: Aşı sistemimiz Türkiye ile entegre durumunda
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim