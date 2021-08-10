Senmar, Karpaz halkının vazgeçilmezi oldu

Karpaza Ucuzluk getiren Senmar Süpermarket kısa zamanda bölge halkının vazgeçilmezi haline geldi.

İskele-Karpaz Anayolu üzerinde yaklaşık 1500 M2 kapalı alan içerisinde hizmet veren Senmar Süpermarket’te hırdavattan – manava kadar her şey halkın hizmetine sunuldu.

Uygun fiyatları ile Karpaz – İskele ve Mağusa bölgesi halkına büyük destek sunan Senmar Süpermarket, kısa sürede halkın büyük beğenisini kazandı

Senmar Süpermarket’te meyve ve sebze maksıl olarak üreticiden alınıp, el emeği ürünlerinde Eko köy mantığı ile hareket ediliyor.

Buram buram Kıbrıs tüten zeytinli ve pilavuna ise köy kadınlarının emeği ile üretim yapılarak halka sunuluyor.

Geniş hizmet ağıyla kurulan Senmar Süpermarket tüm ilçelerden misafirlerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor.