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Sennaroğlu, Ankara’da…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu,ilk yurtdışı resmi ziyareti çerçevesinde beraberindeki heyet ile birlikte Ankara’da temaslarda bulunuyor.

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:45
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Sennaroğlu, Ankara’da…

Sennaroğlu ve heyeti bu sabah KKTC’den tarifeli uçak ile Ankara’ya ulaştı.

Heyeti Ankara Esenboğa Havalimanında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Orhan Erdem’in ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü karşıladı.

Temaslarına yarın başlayacak olan Sennaroğlu, Anıtkabir’i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyacak.

Sennaroğlu’nun ayrıca heyeti ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Heyette Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Erek Çağatay, Aytaç Çaluda ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanı sıra, Genel Sekreter Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda yer alıyor.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:50
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