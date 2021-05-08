Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

Sennaroğlu: “Annelerimize Minnet Ve Şükranlarımı Sunuyorum”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:28
10 Okunma
Sennaroğlu: “Annelerimize Minnet Ve Şükranlarımı Sunuyorum”

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“İnsanlığın sevgi, hoşgörü, fedakârlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, şefkatin kaynağı olan annelerimizi hürmetle selamlıyorum.  Bu müstesna günde tüm annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Kıbrıs Türk halkının karanlık günlerinde evlatlarını büyük bir fedakarlıkla yetiştiren annelerimizin her biri, varoluş yıllarımızdaki kahraman mücahidelerdir. Bu günlerimizi, işte o günlerin vefakar annelerine borçluyuz. Onlara verilen değer, en güzel duygularla ve en açık ifadelerle gösterilmelidir.

Bizlerin mutluluğunu kendi mutluluğu, hüznümüzü kendi hüznü, başarımızı kendi başarısı bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Annelerimizin şefkatli ellerinde hayat boyu en yüce duygularla yetişiriz. Onlardan öğrendiğimiz erdemler, bize bir ömür yön göstermektedir. Annelerimizi hiçbir zaman kırmayalım, üzmeyelim.”

ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLARKEN, PANDEMİ KURALLARINA UYMAYA ÖZEN GÖSTERELİM”

Pandemi nedeniyle bu yıl yine Anneler Günü’nü kutlarken kurallara uyulması çağrısı da yapan Semnnaroğlu, “Dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu covid-19 süreci dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Anneler Günü’nü kutlarken, kendimizi ve çevremizi virüsten korumak için pandemi kurallarına uymaya özen gösterelim. Ömürlerini ailelerine adayan ve her zaman hürmetlerin en iyisini hak eden tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, her birine en içten dileklerimi sunuyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Önder SennaroğluAnneler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay'dan KKTC'deki 2 Bin Aileye Gıda Yardımı
Türk Kızılay'dan KKTC'deki 2 Bin Aileye Gıda Yardımı
KKTC Din Görevlileri Derneği’nden Kadir Gecesi Mesajı
KKTC Din Görevlileri Derneği’nden Kadir Gecesi Mesajı
Tatar'dan saldırıya tepki...
Tatar'dan saldırıya tepki...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim