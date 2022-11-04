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Sennaroğlu Bagımsız Aday Çıkıyor

UBP Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesi çalkalanıyor...

04 Kasım 2022 Cuma 15:15
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Sennaroğlu Bagımsız Aday Çıkıyor



Büyükkonuk Belediyesi için adayını açıklayan UBP’de bölgede sular durulmuyor.

UBP ‘nin bazı örgüt başkanları ve UBP mensuplarının UBP adayı olarak ilan edilen Dr Fatma Tuğlu'yu benimsemediği iddia edildi. 


Gündem Kıbrıs’a ulaşan bazı kaynaklar, Tuğlu’nun bir akrabasının Halkın Partisinden olması ve UBP’yi zaman zaman sert bir şekilde eleştirmesinden dolayı  Mehmetçik UBP Örgüt Başkanı  Cenk Şeren,Emekli Astsubay Ali Öğdü,Eski İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, Kumyalı UBP Örgüt Başkanı Cahit keskinel, Eski Orman Dairesi Müdürü İrfan Tansel Demir ,Eski Mehmetçik Belediye Başkanı Beyazit Adalıer' in birlikte toplantı yaptıkları ve Bağımsız aday olarak Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'na  destek verecekleri iddia ediliyor.

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