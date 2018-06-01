Seçimlere yaklaşık 3 hafta kala, Detay TV’nin facebook üzerinden yapılan canlı yayınları tam hız devam ediyor. Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Perşembe günkü ilk konuğu Büyükkonuk Belediye Başkanı ve UBP Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Ahmet Sennaroğlu oldu.

Program sunucusu Taner Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan Sennaroğlu, yapmak istediklerini anlattı.

Ahmet Sennaroğlu: “Biz köye heyecan getirdik ”

Taner Ulutaş’ın programın açılışını yapmasının ardından, sözlerine “Taner Bey çok teşekkür ederim, sizlere de hayırlısı olsun, Detay TV’nin bu yaratmış olduğu bu güzel proje için bizler sizlere teşekkür ediyoruz, sesimizi çünkü bütün ülkeye duyurmada öncüsünüz. Taner Bey biz 4 yılı dolduruyoruz gelen ay. Belediyemizi biz devraldıktan, belediyede başta huzurun olmadığını, belediye personeliyle idarenin arasındaki ilişkinin kopuk olduğu, belediyenin ciddi bir borç batağıyla karşı karşıya olduğu bir pozisyonda biz belediyeyi devraldık. Hiç kendimizi o günden bugüne kadar borcumuz var yapamıyoruz, edemiyoruz, bu belediye işte borç yükü altındadır hizmeti durduralım hizmet yapmayalım hiç bu anlayışta olmadık. Hep proje ürettik. TC Büyükelçiliği’nin vermiş olduğu katkılar, AB’nin vermiş olduğu projelere, katkılara proje ürettik ve Büyükkonuk Belediyesi’nin ayağa kaklması için, çünkü Büyükkonuk biliyorsunuz bir kırsal belediyedir diye ve bir İskele Belediyesi bir Mağusa Belediyesi gibi işte turizmin patladığı bir belediye değil, tamamen vatandaştan su parası vergi parasıyla kendini ayakta tutmaya çalışan bir belediyedir” diyerek başlayan Sennaroğlu, daha sonra hem Taner Ulutaş’ın, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Büyükkonuk için yapmayı düşündüklerini paylaştı.