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Sennaroğlu: Bugün güzel bir toplantı oldu

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün Meclis Genel Kurulu'nda güzel bir toplantı yapıldığını ifade ederek, "Özellikle Danışma Kurulu'nda tüm partiler oy birliği ile kararlar aldı" dedi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 18:36
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Sennaroğlu: Bugün güzel bir toplantı oldu
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Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Sennaroğlu, “Bugün güzel bir toplantı oldu. Özellikle Danışma Kurulu’nda tüm partiler oy birliği ile kararlar aldı” ifadelerini kullandı.

23 Ocak 2022 tarihinin oy kullanma günü olarak belirlendiğini hatırlatan Sennaroğlu, “Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda bir çalışma yapılması için Ad- Hoc Komite kuruldu, üyeleri belirlendi” dedi.

Komiteden karma oy sistemindeki kargaşanın düzeltilmesi yönünde bir karar çıkacağını düşündüğüne işaret eden Sennaroğlu, “25 Kasım’a kadar komitenin çalışmasını tamamlaması gerekiyor. Süremiz de buna yeterlidir. Komite de karar alınmasının ardından Meclis’te oylanacak ve ben Resmi Gazete’de yayımlayacağım. Süreç bu şekilde devam ederse 25 Kasım’da seçim yasakları başlamış olacak” şeklinde konuştu.

Bütçe görüşmelerine de dikkat çeken Sennaroğlu, yeni Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu almasının ardından bütçenin görüşülerek, Meclise havale edileceğini de aktardı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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