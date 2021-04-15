Bu amaçla Başbakan Ersan Saner ile birlikte Büyükelçiliğe giden Başkan Sennaroğlu’nun Büyükelçi Ali Murat Başçeri karşıladı.
Sennaroğlu, taziye defterine şunları yazdı:
“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve Başbakanı olarak hizmetleriniz her daim hatırlanacak ve aziz hatıranız Türk milletinin gönlünde hep yaşayacaktır. Mekanınız cennet olsun”
SENNAROĞLU, BÜYÜKELÇİLİK’TE AÇILAN TAZİYE DEFTERİNİ İMZALADI
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, hayatını kaybeden TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yıldırım Akbulut için, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.
Bu amaçla Başbakan Ersan Saner ile birlikte Büyükelçiliğe giden Başkan Sennaroğlu’nun Büyükelçi Ali Murat Başçeri karşıladı.