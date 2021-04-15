SENNAROĞLU, BÜYÜKELÇİLİK’TE AÇILAN TAZİYE DEFTERİNİ İMZALADI

Bu amaçla Başbakan Ersan Saner ile birlikte Büyükelçiliğe giden Başkan Sennaroğlu’nun Büyükelçi Ali Murat Başçeri karşıladı.

Sennaroğlu, taziye defterine şunları yazdı:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve Başbakanı olarak hizmetleriniz her daim hatırlanacak ve aziz hatıranız Türk milletinin gönlünde hep yaşayacaktır. Mekanınız cennet olsun”