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Sennaroğlu da aday adayı

UBP'nin Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanlığı için aday adayları arasında yer alıyor

24 Ekim 2022 Pazartesi 22:16
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Sennaroğlu da aday adayı



SES KIBRIS'ın " UBP’de BüyükkonukMehmetçik sancısı" başlıklı haberinde Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi için aday olmayı düşünmediği yazılan Ahmet Sennaroğlu "aday adayı" olduğunu açıkladı.

SES KIBRIS'a ulaşan Sennaroğlu, "Hükümetin belediyemizin ödeme yapması için girişimlere yanıt vermemesi sonrasında adaylığımı geri çekmiştim. Ancak bu açıklamam sonrasında gerekli adım atıldı. Benim adaylıktan geri çekilmem konusunda da UBP İlçe Başkanlığı bu talebimi zaten kabul etmemişti. Netice itibarıyla ben  UBP'nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanlığı için aday adayıyım" dedi. 

Ahmet Sennaroğlu iki dönemdir Büyükkonuk Belediye Başkanlığı'nı yürütüyor.

27 Aralık'ta yapılacak seçimlerde ise alınan karar gereği seçim Mehmetçik-Büyükkobuk Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak. 

Kaynak: Ses Kıbrıs

Son Güncelleme: 24.10.2022 22:20
Anahtar Kelimeler:
BüyükkonukAhmet SennaroğluMehmetçikUBP
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