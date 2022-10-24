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Sennaroğlu geri döndü

24 Ekim 2022 Pazartesi 22:24
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Sennaroğlu geri döndü



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

UBP Mehmetçik -Büyükkonuk Belediyesinde aday bolluğu yaşanıyor ..
UBP yetkililerinden alınan son bilgiye göre Bölgede zor şartlarda Büyükkonuk Belediyesini yöneten ,kişiliği ile herkese eşit seviyede duran Ahmet Sennaroğlu aday olmayı düşünmediğini belirtmişti ancak geri çekilme kararı sonrası bölge halkı tarafından büyük tepki aldığı ve baskılara dayanamayarak aday adaylığını açıkladığı öğrenildi.

Bilhassa bölgede Babası Eski Meclis Başkanı  Önder Sennaroğlu'nun ciddi bir seven kitlesi olduğu biliniyor...
Ahmet Sennaroğlu'nun aday olması halinde seçimde büyük bir zafer kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Anahtar Kelimeler:
UBPMehmetçik Büyükkonuk BelediyesiAday
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