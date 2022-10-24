Sennaroğlu geri döndü

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

UBP Mehmetçik -Büyükkonuk Belediyesinde aday bolluğu yaşanıyor ..

UBP yetkililerinden alınan son bilgiye göre Bölgede zor şartlarda Büyükkonuk Belediyesini yöneten ,kişiliği ile herkese eşit seviyede duran Ahmet Sennaroğlu aday olmayı düşünmediğini belirtmişti ancak geri çekilme kararı sonrası bölge halkı tarafından büyük tepki aldığı ve baskılara dayanamayarak aday adaylığını açıkladığı öğrenildi.

Bilhassa bölgede Babası Eski Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu'nun ciddi bir seven kitlesi olduğu biliniyor...

Ahmet Sennaroğlu'nun aday olması halinde seçimde büyük bir zafer kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.