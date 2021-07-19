Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

Sennaroğlu: “Haklı ve onurlu mücadelemizi yeni nesillerimize aktararak ilerlemeliyiz”

banner102

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, “haklı ve onurlu mücadelemizi yeni nesillerimize aktararak ilerlemeliyiz” dedi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:40
18 Okunma
Sennaroğlu: “Haklı ve onurlu mücadelemizi yeni nesillerimize aktararak ilerlemeliyiz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, bu topraklar üzerinde hür ve barış içerisinde yaşıyorsak, bunu 47 yıl önce Anavatan Türkiye tarafından gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış Harekatı’na borçluyuz. Kıbrıs Türk halkı olarak dinmeyen ümitlerimizle, mücadeleci ruhumuzla ve hürriyet aşkımızla amansız bir varoluş mücadelesi vererek bu günlere gelmiş bulunmaktayız. 

Bugünlerin kıymetini bilerek geçmişin acı tecrübelerini bir kez daha yaşamamak ve egemen bir biçimde varlığımızı sürdürmek için haklarımızı en iyi şekilde savunarak devletimize sahip çıkmalıyız. Dolayısıyla haklı ve onurlu mücadelemizi yeni nesillerimize aktararak ilerlemeliyiz.

Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974’te dönemin Türkiye Başbakanı merhum Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’ın ortaya koydukları irade sayesinde hiçbir tereddütte bulunmadan adamıza çıkarma yapan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yıllarca can ve mal güvenliğimizi koruyan kahraman mücahitlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu bağlamda canlarını, kanlarını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.”

Her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında dimdik duran Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün ve Türk ordusunun adadaki varlığının, elzem bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sennaroğlu, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla her alanda Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler kurarak birlikte daha güçlü olacağımızı tüm dünyaya göstermeliyiz. 

Bu yıl, 20 Temmuz kutlamaları kapsamında kalabalık bir heyetle ülkemizi ziyaret ederek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda halkımıza hitap ederek dünyaya önemli mesajlar verecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, beraberindeki tüm yetkililere ve ilk kez ülkemize resmi ziyarette bulunan Azerbaycan milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”       

Anahtar Kelimeler:
Önder Sennaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı
Çavuşoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı
Sadıkoğlu: “Çifte bayram, çifte mutluluk yaşıyoruz”
Sadıkoğlu: “Çifte bayram, çifte mutluluk yaşıyoruz”
Kıbrıs Barış Harekatı'nın Yıl Dönümü Dolayısıyla Mersin'den KKTC'ye Yüzmeye Başladılar
Kıbrıs Barış Harekatı'nın Yıl Dönümü Dolayısıyla Mersin'den KKTC'ye Yüzmeye Başladılar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim