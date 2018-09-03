Sennaroğlu: Hayvancı ve çiftçi batırılmak isteniyor

Sennaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, sektördeki en büyük sorunun, desteklerin yetersiz ve üreticinin girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğunu belirtti.

Önder Sennaroğlu, “Henüz kuraklık alanlarını bile açıklayamayan bir hükümet kime neyi anlatacak ya da yardımcı olacaktır. Bugün ülkede dövizin artması ile ilgili yaşanan sıkıntılara bir de elektriğe ve akaryakıta yapılan zamlar tuz biber olmuştur. Bu üretim sektörünün sonudur. Ciddi önlemler alınmadığı ve yeni tarım politikaları belirlenmediği sürece sektörün önü açılmayacaktır” dedi.

Arpa fiyatlarındaki artışın da kabul edilebilir olmadığını dile getiren Sennaroğlu, “Bu durumun sektöre ciddi zarar vereceği ortadayken Tarım Bakanı bu durumu geçiştirmekte ve vaatlerle günü birlik politikalar üretmektedir. Bu durum uzun vadeli bir çözüm isteyen bir durumdur. Bakanlık bir an önce kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri ile hayvancı ve çiftçiye açıklama yapmak zorundadır” dedi.

1,79 krş olacak arpa fiyatı ile hayvancının ayakta kalamayacağını kaydeden Sennaroğlu, üretim yapamayan hayvancı ve çiftçinin zararını kimin karşılayacağını sordu. Sennaroğlu açıklamasına şöyle devam etti; “Hayvancılığın ‘H’ sinden bile anlamayan kişiler bakanlık yapıyor. Tarım ve hayvancılık sektörü ciddi bir sektördür.

Bugün baktığımızda süt ve yem maliyet oranı 1’e 1 bile değilken bu üretimin yok olmaması olası değildir. Yem ve süt oranlarının sürdürülebilir olması için oranaın1.5 olması gerekmektedir. Bu fiyatlarla hiç bir üretici ayakta kalamaz. Arpaya yapılan zamlar akıl almaz boyuttadır. Kimse bu fiyatlarla üretim yapamaz.

Tarım Bakanı Sayın Şahali’ye önerimiz bu fiyatlarla 3 ay boyunca Devlet Üretme Çiftliği’nde üretim yapmayı denesinler. Sonra bu fiyatlarla nasıl ayakta kalınacağını bizlere anlatsınlar.