Sennaroğlu: Meclis Başkan Yardımcısının meclisi açması gerekiyor

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, BRT’de yayınlanan Manşet + programında bugün toplanması gereken Meclis Genel Kurulu oturumuna katılamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurtdışında olmasından dolayı cumhurbaşkanına velaket edeceği için Meclis Genel Kurulunda olamayacağını anlatan Sennaroğlu, “Bugün açılmazsa yarın açılır” diye konuştu.

Anayasal olarak bir sıkıntı olmadığına işaret eden Sennaroğlu, “Benim yokluğumda benim görevimi yapan Başkan Yardımcısı’dır. Göreceğiz. Bugün meclis açılması gerekir, olumlu düşünüyorum” dedi.

Anayasal görevi nedeniyle Meclis Genel Kurulu’na bugün giremeyeceğine dikkat çeken Sennaroğlu, “Benim yokluğumda Meclis Başkan Yardımcısı vekalet eder, meclisi açar. Sayın Armağan Candan’ın meclisi açması gerekiyor. Bugünü zorlamak anlamsız kalır, bu akşam Cumhurbaşkanı ülkeye dönecek, yarın bir sıkıntı olmaz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Haber Kıbrıs