Sennaroğlu, Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü birleşiminin açılışında konuştu

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü birleşiminin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Meclisi’nin Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesinin temsil edildiği kurum olduğunu belirterek, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na hitabının tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.



Sennaroğlu, “Zor ve nice fedakarlıklar sonucunda devlet sahibi olmuş Kıbrıs Türk halkı, bu uzun mücadelesinde her daim yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ve heyetini yüce Meclisimizde görmekten büyük bir onur ve memnuniyet duymaktadır. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a tekrardan ‘hoş geldiniz’ diyor Anadolu halkına huzurlarınızda sevgi ve saygılarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

“DÜNYAYA İLAN…”

Sennaroğlu Erdoğan’ın ziyaretinin güçlü Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, hak ve menfaatlerinin gasp edilmesine ve görmezden gelinmesine izin verilmeyeceğini en sarih şekilde dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Sennaroğlu şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı savaşı göçü, yıkımı ve yerinden yurdundan edilmeyi yaşamış ve tüm bunlara rağmen varlığını korumuştur. Her mezalimden, her saldırıdan ve acı tecrübeden tarihi dersler çıkaran Kıbrıs Türk halkı 1983’ten bu yana kendi devletinin sahibidir.

Cumhuriyet Meclisi de egemenlik ve özgürlüğümüzün en önemli varlıklarından biridir. Bu yüce çatı altındaki her hitap her söz ziyaret Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğine verilen bir destektir.

Gerek Rum Yönetimi gerekse AB ve yabancı ülkelerin protesto ve şikayetlerine aldırış etmeden Kıbrıs Türk halkına özgürlük ve güvenlik bahşeden 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın bu kutlu yıl dönümünde burada olmanız heyetinizle Cumhuriyet Meclisi’ni onurlandırmanız bizlere güven vermektedir.”