Sennaroğlu, minik barışın isteğini yerine getirdi!

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, dün Kaplıca’da yaşanan faciada ailesini kaybeden 12 yaşındaki Barış Katırcı’nın iyi durumda olduğunu ve hastanede birlikte olduklarını kaydetti.

Sennaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Barışımızla beraberiz... Lütfen doktorların isteği ziyaret gerçekleşmemesi. Durumu Allah’a şükür iyi...” dedi. Barış Katırcı’nın, Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

Barış bugün hastanede, Fenerbahçe forması istemişti, “Annem neden gelmedi?” diye sorumuştu. Başkan Sennaroğlu, Barış’ı sevindirmek için ona Fenerbahçe forması aldı.