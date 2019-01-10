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Sennaroğlu: “Sağlık alanında yürütülecek her çalışmayı destekliyoruz”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu Mehmetçik Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:05
Sennaroğlu: “Sağlık alanında yürütülecek her çalışmayı destekliyoruz”

Bir süre önce Büyükkonuk Belediyesi’nin de katkılarıyla yapımı tamamlanan binayı yakından takip eden Sennaroğlu, Sağlık Ocağı’nda görevli doktorlarla görüşerek sağlık çalışanlarına verdikleri önemi dile getirdi. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sennaroğlu ülkede en meşakkatli görevlerden birisinin de sağlık sektörü olduğunu belirterek “Hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın ne denli zor bir görevde olduklarının bilincindeyiz.” dedi. 

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Sennaroğlu, “Belediyemiz sağlık sektöründe hizmet veren emekçilerin her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Büyükkonuk Belediyesi olarak sağlık alanında yürütülen çalışmalara her zaman katkı koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Sennaroğlu, Sağlık Ocağı’na  muayene ve kontrol  için gelen vatandaşlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Ahmet SennaroğluMehmetçik Sağlık OcağıZiyaretHaberGündemKıbrıs
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