Sennaroğlu: “Sağlık alanında yürütülecek her çalışmayı destekliyoruz”

Bir süre önce Büyükkonuk Belediyesi’nin de katkılarıyla yapımı tamamlanan binayı yakından takip eden Sennaroğlu, Sağlık Ocağı’nda görevli doktorlarla görüşerek sağlık çalışanlarına verdikleri önemi dile getirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sennaroğlu ülkede en meşakkatli görevlerden birisinin de sağlık sektörü olduğunu belirterek “Hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın ne denli zor bir görevde olduklarının bilincindeyiz.” dedi.



Sennaroğlu, “Belediyemiz sağlık sektöründe hizmet veren emekçilerin her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Büyükkonuk Belediyesi olarak sağlık alanında yürütülen çalışmalara her zaman katkı koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.Sennaroğlu, Sağlık Ocağı’na muayene ve kontrol için gelen vatandaşlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.