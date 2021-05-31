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Sennaroğlu, TBMM Dilekçe Komisyonu Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu,  Meclis’in davetiyle  KKTC’de temaslarda bulunan  İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyetini kabul etti.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:09
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Sennaroğlu, TBMM Dilekçe Komisyonu Heyetini Kabul Etti

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır, Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’ne iade i ziyaret amacıyla ülkede olduklarını anımsatarak, geçmiş tarihlerde iki komitenin Ankara’da birlikte çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Satır, KKTC’nin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak iki ülke arasında yıllara dayanan kardeşlik ve tarihi bağlar olduğunu kaydetti ve KKTC’nin güçlenip gelişmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.
SENNAROĞLU
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, her iki ülkenin Dilekçe Komitesi Başkanları’nın da kadın olmasının hoş bir tesadüf olduğuna değinerek,  bunun kadınların aktif siyasette yer alması için iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.
Parlamentolar arasında yapılan bu gibi ziyaretlerin kendilerine güç verdiğine değinen Sennaroğlu, bütün dünyanın çifte standart uygulayarak izole ettiği KKTC’nin tek çıkış kapısı ve dayanaklarının Anavatan Türkiye olduğunu ifade etti.
Ziyaretlerle dünyaya da güzel bir mesaj verildiğini vurgulayan Sennaroğlu, heyetin KKTC’de yapacağı temasların verimli geçmesini diledi.
TBMM Dilekçe Komisyonu heyetini Başkan Mihrimah Belma Satır’ın yanı sıra  Kayseri  Milletvekili İsmail Tamer, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu da hazır bulundu.
Kabulde ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, Meclis Başkanlık Divanı Milletvekillerinden Erek Çağatay’ın yanısıra , Genel Sekreter Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Nadire Bayraktaroğlu ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da yer aldı.

Son Güncelleme: 31.05.2021 17:10
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TBMM Dilekçe KomisyonuTBMM Dilekçe Komisyonu HeyetiÖnder Sennaroğlu
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