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Sennaroğlu: “Temennimiz bu sorunların çözüme ulaşmasıdır”

Ahmet Sennaroğlu başkanlığındaki belediye meclisi, DEV-İŞ’le yeniden bir araya gelerek ‘dar boğazdan nasıl çıkabiliriz’ sorusunu masaya yatırdı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 09:41
1091 Okunma
Sennaroğlu: “Temennimiz bu sorunların çözüme ulaşmasıdır”

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Büyükkonuk Belediyesi, zor günlerini aşabilmek için mücadeleye devam ediyor. Ahmet Sennaroğlu başkanlığındaki belediye meclisi, DEV-İŞ’le yeniden bir araya gelerek ‘dar boğazdan nasıl çıkabiliriz’ sorusunu masaya yatırdı.

Sendikayla beşinci kez toplandıklarını fakat henüz herhangi bir karar alınmadığını açıklayan Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, son toplantıda tüm verileri net bir şekilde ortaya koyduklarını ve belediyenin sürdürülebilirliğini sağlamak için ekonomik yol haritasını DEV-İŞ’le paylaştıklarını açıkladı.
Sendika yetkililerinin 5 Nisan’a kadar süre istediklerini ve bu isteğin uygun görüldüğünü belirten Sennaroğlu, tüm önerilere açık olduklarının altını çizdi.

“Temennimiz dünya alarma girmişken üzerimizde yük olan bu sorunların aklıselim şekilde çözüme ulaşmasıdır’ diyen Sennaroğlu, ‘hep söylediğimiz gibi; dün biz el ele verdik ve başardık, yine başaracağız’ şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Büyükkonuk BelediyesiAhmet Sennaroğlu
Yorumlar
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dervis 2020-04-01 10:33:35

gazetecileri taslatan birisinin haberini gazteciler olarak nasil yaparsiniz. siz halkin haber alma ozgurlugune ve bunun icin calisan gazetecilerin hayatina kasteden insanlara gazetenizde yer veremezsiniz. bu konuda daha dikkatli olmaniz gerek

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yurttaş 2020-04-01 12:10:12 @dervis

Sadece gazetecileri mi taşlattı?...Belediyeyi kim batırdı?

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