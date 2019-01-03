Sennaroğlu ve Sağlık Bakanlığı arasında kriz!

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Sağlık Bakanlığı’nın Büyükkonuk Sağlık Biriminde Görevli Olan Personeli görevden aldığını ve bunun siyasi olduğunu iddia etti.

Sağlık Bakanlığı ise bu iddiayı yanıtsız bırakmadı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada ““Büyükonuk Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sennaroğlu bir süre önce yaptığı gibi, yine sağlık üzerinden siyaset yaparak sosyal medyada şov yapmıştır.” Denildi.

AHMET SENNAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Büyükonuk Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sennaroğlu’nun bölgede 2014’den beri var olan Sağlık Odası’nı tek başına aldığı karar ile kapatmasına tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyükonuk Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sennaroğlu bir süre önce yaptığı gibi, yine sağlık üzerinden siyaset yaparak sosyal medyada şov yapmıştır.

Ahmet Sennaroğlu, bir süre önce Büyükkonuk Belediyesi Sağlık Odası’nı kapatma kararını aldı. Bu oda, Bakanlığımız tarafından 2014 yılında Avrupa Birliği katkılarıyla kırsal bölgelere yapılan sağlık desteği fonu aracılığıyla, iki personel istihdam edilerekdesteklenmeye başladı ve daha sonra bu iki personel, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet vermeye devam etti. Ancak, Sennaroğlu odayı tek taraflı olarak kapatma kararı alarak Sağlık Bakanlığı’nın iki personelini odadan gönderdi. Daha sonra yine kendi kendine karar alıp sadece bir personeli geri çağırdı. Aslında çok uzun bir süredir sağlık bakanlığının orada görev yapan bir personeli sağlık bakanlığına, belediye başkanı tarafından taciz edildikleri şikayetini ulaştırıyordu. Ancak konu sağlık olunca biz sağlık bakanlığı olarak gelen şikayetleri hep soğutmaya ve yatıştırmaya çalıştık. Ta ki sayın başkan sağlık odasını kapatma kararı alıp personellerimizi kapı dışarı edinceye kadar. Orada çalışan sağlık personellerimizin bize ilettiği bir başka konu da bir süreden beri belediyede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu hizmetlerin pek de verimli yapılamadığıydı.

Yapılan bu hareket bardağı taşıran son damlaydı. Biz KKTC Sağlık Bakanlığı olarak asla hiçbir sağlık çalışanını ezdirmeyiz. Görevimiz KKTC sınırları içinde din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet ve cinsel kimlik gözetmeden tüm yurttaşlarımıza sağlık hizmeti vermektir. Büyükkonuk’ta yaşayan yurttaşlarımız da tüm diğer yurttaşlarımız gibi bizim için çok önemli ve değerlidir. Sağlık Bakanlığı mobil ekipleri Büyükkonuk’taki 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç tüm insanlarımıza eskiden olduğu gibi yarın ve her zaman hizmet vermeye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.Büyükkonuk Belediyesi elbette ki kendi ekipleri ile kendi bölgelerindeki sağlık hizmetlerine belediye olarak devam edeceklerdir. Sağlık Bakanlığı olarak “Sağlığa’’ yapılan her katkıdan mutluluk duyarız ve saygı duyarız. Ancak ne hastalarımızı ne de sağlık personellerimizi asla ezdiririz. Sağlık üzerinden de asla siyaset yaptırmayız. “Sağlık hizmeti’’ sağlık bakanlığının asli

görevidir. Bu konu böyle biline… Saygılarımızla…”