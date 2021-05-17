Sennaroğlu: “Yanlış bir uygulama olmadığı yönünde hukuk görüşü aldık”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite Kurulması”na ilişkin tezkerenin kabulünün ardından başlayan tartışmalardan dolayı ara verdiği çalışmalarına yeniden başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, ad-hoc komitesinin kurulmasına ilişkin tartışmaların devam ettiği oturumda milletvekillerinin sorusu üzerine yaptığı konuşmada, ara sırasında görüştüğü hukukçuların tezkereye ilişkin bir sorun ya da yanlış olmadığı yönünde görüş verdiğini belirtti.

“Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite Kurulması”na ilişkin tezkerenin oy çokluğuyla kabul edildiği genel kurul toplantısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin neyin oylandığının açık olmadığını söyleyip bilgi istemesi üzerine Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu toplantıya ara vermişti