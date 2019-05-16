Sennaroğlu:İddialar gerçek dışı

UBP İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bazı basın yayın organlarında şahsım ile ilgili yazdırılan çirkin haberlerin aslı astarı yoktur. Bu haberler, Bazılarının kendi önünü açmak için şahsıma atmaya çalıştığı karalamalardır.

Aktif siyaset, hiç bir zaman hayatımda olmazsa olmazım olmamıştır.

Ben 18 ay boyunca Bağımsız Milletvekili olarak UBP Özgürgün hükümetini eksiksiz destekledim. 7 Ocak 2018 seçimlerinde UBP üyelerinin onayını alarak Milletvekili adayı oldum ve Halkın desteği ile Milletvekili seçildim.24 Haziran 2018 yerel seçimlerinde özellikle İskele ilçesinde İskele-Büyükkonuk-Mehmetçik –Dipkarpaz Belediyelerinde UBP’nin gösterdiği UBP amblemli adayların kazanması içinde yoğun çaba sarf ettim.

Yaklaşık 41 yılda 41.Hükümet kurulurken Önemli olan TARIM BAKANIN kim olacağından ziyade şu günlerde büyük umut içine giren üretici ve köylü kardeşlerimin umutlarının hayat bulmasıdır.

Batma noktasına gelen hayvancı, 1 kg süt parası ile 1 kg yem alamazken bu oran, en az 1.5 oranına çıkarılabilecek mi??

Ürününü hasat eden çiftçinin yaklaşık 120.000 ton ürünü depolanıp, ödenebilecek mi?

Halkımız patatesi yine 20 TL kilosundan almaya muhtaç mı edilecek?

Önemli olan bunlardır

–Tarım bakanının kim olacağı değildir-

kamoyuna saygi ile duyurulur.""