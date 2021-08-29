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Sennaroğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

29 Ağustos 2021 Pazar 21:31
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Sennaroğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferle şanlı mazimizin eşi benzeri olmayan destanlarına bir yenisi daha eklenerek tarihteki yerini almıştır.

Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır.

30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir bir kuvvet olduğunun en güzel emsali olarak kalacaktır.

Türk ordusu bir devir kapatmıştır. Bu vakitten sonra mazlum ve tutsak milletler artık güçlü bir ilham kaynağına sahip olmuşlardır. Unutulmamalıdır ki, Atatürk’ün tutkusu, dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır.

Anavatanımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıldönümünü birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi Türk ulusuna armağan eden bağımsızlık mücadelesinin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla Anadolu’yu vatan yapan ve bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun Kıbrıs’taki caydırıcı gücü olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin kahraman mensupları ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Önder Sennaroğlu30 Ağustos Zafer Bayramı
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