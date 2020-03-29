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Sennaroğlu’ndan birlik ve beraberlik çağrısı!

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, DEV-İŞ yetkilileri ile yarın sabah saat 10’da masaya oturacak ve hazırladığı ‘ekonomik paketi’ sendikaya sunacak

29 Mart 2020 Pazar 21:04
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Sennaroğlu’ndan birlik ve beraberlik çağrısı!

Büyükkonuk Belediyesi’nde uzun süredir devam eden mali sorunlar nedeniyle DEV-İŞ’te örgütlü belediye personelinin başlattığı grev halen devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararıyla Büyükkonuk Belediyesi’ndeki grevin yasaklanmasına rağmen grevde olan belediye personelinin görevlerine dönmedikleri öğrenildi. Bu kötü dönemde mali sorunların bir kenara bırakılması gerektiğini savunan Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, DEV-İŞ yetkililerini yarın sabah saat 10’da toplantıya çağırırken, belediye çalışanlarına da hazırladığı videolu mesaj ile birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Coronavirüs salgının bölgelerinde ciddi tehdit oluşturduğuna değinen Sennaroğlu, bu tehlikeden kurtulabilmek için herkese ihtiyaç olduğunu da ifade etti.

DEV-İŞ İLE MASAYA OTURACAKLAR

Sağlık olduktan sonra, bütün mali sorunların çözülebileceğini ve önceliğin sağlık olduğunu vurgulayan Ahmet Sennaroğlu, bugünlerde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olan bir dönemin yaşandığını ifade etti. DEV-İŞ yetkilileri ile yarın sabah saat 10’da toplantı gerçekleştireceklerini ve ‘ekonomik paket’ adı altında hazırladıkları paketi sendikaya sunacaklarını kaydeden Sennaroğlu, Büyükkonuk Beldiyesi’ni işçi ve emekçilerin tüm haklarını alabilecekleri sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini de dile getirdi. Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan ekonomik tedbir paketinde belediyelere verilen devlet katkısından yüzde 25’lik kesinti yapılacak olmasının da göz önünde bulundurulduğunun da altını çizen Sennaroğlu, maaşların ödenmesi için de gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Son Güncelleme: 29.03.2020 21:10
Anahtar Kelimeler:
Dev-İşAhmet SennaroğluBüyükkonuk Belediyesi
Yorumlar
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Çoban 2020-03-29 21:48:33

Sen kiiiiiiiiim ekonomik paket kim? Otur oturduğun yerde be sen..Bırak da bu işleri bilirkişiler/uzmanlar yapsın..Sen uzmamısın...

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yurttaş 2020-03-29 22:04:29

Ey basın mensupları...Böyle yeteneksiz yöneticileri özellikle bu günlerde haber yapıp sinirlerimizi daha fazla germeyin lütfen...

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