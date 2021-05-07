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Sentonas, en az iki hafta kapanmanın gerekli olduğunun ispat edildiğini söyledi

Hükümet Sözcüsü Vekili, hükümetin bu tedbiri, anayasal düzene ve vatandaşların kişiler verilerine saygıyla yapacağını kaydetti

07 Mayıs 2021 Cuma 23:02
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Sentonas, en az iki hafta kapanmanın gerekli olduğunun ispat edildiğini söyledi

Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Panayiotis Sentonas, açıklamalarda bulunarak, bir sonraki önemli adımın pandemiden önceki günlük hayata dönmek olacağını (coronapass) bu yeni tedbiri tanımlayan en iyi terimin ‘safepass’ olması gerektiğini ifade etti.
 
Hükümet Sözcüsü Vekili, hükümetin bu tedbiri, anayasal düzene ve vatandaşların kişiler verilerine saygıyla yapacağını kaydetti ve şöyle devam etti:

"Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında benimsenen ‘güvenli paso’, ekonomiyi, sosyal yaşamı yeniden başlattığımız ve okula geri dönüldüğü bir zamanda, virüsün yayılmasını kontrol altına alan bir tedbirdir. Bu tedbir geçici olacaktır ve sürekli değerlendirilecek, gerekirse yenilenecektir.”

Hedefin bu tedbiri mümkün olduğunca hızlı kaldırmak olduğuna işaret eden Panayiotis Sentonas, Avrupa genelinde şimdi benzeri tedbirlerin nasıl uygulanacağına ilişkin bir tartışma olduğunu, her ülkenin kendi belirli koşullarını dikkate aldığını belirtti.

Perşembe günü Rum Sağlık Bakanı, Bakanlar Kurulu'nun ekonomiyi yeniden başlatma ve sosyal faaliyetlere geri dönme kararı aldığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Panayiotis Sentonas
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