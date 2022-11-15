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Şentop KKTC'den ayrıldı...

Türkiye Cumhurbaşkanı’nı temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yılı kutlama etkinliklerine katılmak üzere adada bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop adadan ayrıldı.

15 Kasım 2022 Salı 19:36
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Şentop KKTC'den ayrıldı...



Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Şentop’u Ercan Havalimanı'nda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük, Şifa Çolakoğlu, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu,  Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer uğurladı.

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