Şentop KKTC'den ayrıldı...

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Şentop’u Ercan Havalimanı'nda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük, Şifa Çolakoğlu, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer uğurladı.