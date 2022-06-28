Şentop, Meclis Dostluk Grubu heyetini kabul etti

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi’ne çalışmalarında başarılar diledi. Mustafa Şentop konuşmasında Kıbrıs meselesinin TBMM’de tüm partilerin üzerinde tam bir mutabakat sağladığı, partiler üstü, milli bir mesele olduğunu vurguladı. Şentop, “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünüz tescil edilmedikçe müzakereler başlayamaz. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumu bellidir. Gerek Türkiye’nin gerekse KKTC’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerine Türkiye sonuna kadar sahip çıkacaktır” dedi.

Mustafa Şentop’un ardından sözü alan heyet başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, ilk olarak Dostluk Grubu heyetini tanıtarak sözlerine başladı. Ardından Canaltay, KKTC ve Türkiye’nin artık uluslararası müzakerelerde federasyonu görüşmeyeceğini ve bunu da 2020 yılının Kasım ayından itibaren dünyaya ilan ettiğini vurguladı. Kıbrıs’ta iki Devlet bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini belirten Canaltay, bunun kabul edilmediği sürece görüşme masasına oturmanın bir anlamı olamayacağının 47 yıl boyunca yaşananlardan belli olduğunu aktardı. Yaşanan ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken Resmiye Eroğlu Canaltay, Türkiye ile birlikte yürüyerek yaşanılan zorlukların geride bırakılacağına olan inancını dile getirerek “bu yolda halkımızın kapasitesine ve Anavatan Türkiye’nin desteğine güveniyoruz” dedi.

Toplantıda TBMM kanadından Dostluk Grubu Başkanı AKP Milletvekili Orhan Erdem, Dostluk Grubu üyeleri AKP Milletvekilleri Necip Nasır, Hacı Bayram Türkoğlu ve CHP Milletvekili Tufan Köse yer alırken; Cumhuriyet Meclisi kanadından ise Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ve Dostluk Grubu üyeleri UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve YDP Milletvekili Talip Atalay yer aldı. Toplantıda ayrıca Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da hazır bulundu.

Heyetin Ankara temaslarına yarın da devam etmesi bekleniyor.