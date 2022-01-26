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Şentop'tan, Sucuoğlu'na tebrik telefonu

26 Ocak 2022 Çarşamba 16:57
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Şentop'tan, Sucuoğlu'na tebrik telefonu
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki erken genel seçim dolayısıyla Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nu telefonla aradı.
Şentop, seçim sonuçları için KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu tebrik ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için sonuçların hayırlı olmasını diledi.

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