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Şentop, Töre’yi Kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Zorlu Töre’yi telefonla arayarak kutladı. 

10 Mart 2022 Perşembe 10:43
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Şentop, Töre’yi Kutladı
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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentop konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde iki ülke meclisleri arasındaki diyaloğun yeni dönemde de en üst düzeyde devam etmesini arzuladıklarını dile getirdi. 
Töre’yi heyetiyle birlikte TBMM’de görmekten memnun olacağını dile getiren Şentop, Töre’ye başarılar dileyerek görev yapacak tüm milletvekillerini kutladı.
TÖRE
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de TBMM Başkanı Şentop’a teşekkür etti; Anavatan Türkiye ile var olan ilişkileri daha da ileri bir noktaya taşımak için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.
Diğer yandan, Türkiye’deki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Töre’yi arayarak kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. 

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