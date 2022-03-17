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Seracılar Birliği Başkanı'ndan açıklama!

Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, vatandaşın artık sebze meyve fiyatlarını, 3-5 yıl önceki fiyatlarla kıyas yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

17 Mart 2022 Perşembe 09:43
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Seracılar Birliği Başkanı'ndan açıklama!
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Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “havaların ısınması ile sebze ve meyve fiyatlarında ucuzlama olacağı” yönündeki açıklamalarını değerlendiren Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, Başbakan Sucuoğlu’nun bir parça haklılık payının olması ile birlikte, vatandaşın artık sebze meyve fiyatlarını, 3-5 yıl önceki fiyatlarla kıyas yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede, üretimde şuan ki masraflarla sürdürülebilir tarım yapılmazsa, pahalılık konusunda esas tehlikenin bu olduğuna işaret eden Doğan, “havaların ısınması ile ürün rekoltesi artacağı için sebze meyve fiyatlarının düşeceği doğrudur ancak ürün fiyatları düşse de üretim, bu girdi maliyetleri ile sürdürülebilir değildir. Üretimini 7 liraya mal ettiğin bir ürünü 3 liraya sattığın zaman üreticinin gelecek yıl yeniden ekim yapması imkansız olur” şeklinde konuştu.

Ülkedeki pahalılık koşullarında gelecekteki tehlikenin de göz önüne alınması gerektiğini ifade eden Doğan, domatesin bugünün şartlarında 25 liraya satılmasının normal olduğunu ifade ederek “ destek de olsa, teşvik de olsa girdi maliyetleri nedeni ile üreticinin üretimin devamlılığını sağlaması için ürün fiyatları 3-5 yıl önceki gibi olmaz. Fiyatlarda ucuzlama olması demek, gelecek yıl üretim durma noktasına gelir demektir, bu da ithalatın artmasını sağlar. İthalat üretimi tamamen bitirir, üretim birkaç ithalat yapanın tekeline kalır fiyatlar daha da artar. Vatandaş ülke koşullarında sebze meyve fiyatlarını diğer ürünlerde olduğu gibi kabullenmelidir” şeklinde konuştu.

KIBRIS POSTASI

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