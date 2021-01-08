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SERALARINDA BOMBUS ARISI KULLANAN ÜRETİCİLERİN ÖDEMELERİ YATIRILDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2020 yılı için seralarında doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus arısı kullanan 67 yetiştiriciye ödeme yapıldığını duyurdu.

08 Ocak 2021 Cuma 16:57
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SERALARINDA BOMBUS ARISI KULLANAN ÜRETİCİLERİN ÖDEMELERİ YATIRILDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2020 yılı için seralarında doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus arısı kullanan 67 yetiştiriciye ödeme yapıldığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, 11 bin 500 TL’lik ödemenin yatırıldığı, üreticilerin hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve ilgili şubelerden alabilecekleri belirtildi.

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