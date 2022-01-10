Seran Aysal: “Mecliste nitelik sıkıntısı var”

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CTP Milletvekili adayı Seran Aysal, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Mecliste nitelik sıkıntısı yaşandığını kaydeden Aysal, “Mecliste ciddi bir şekilde nitelik sıkıntısı vardır. Gerçekten bu topluma hiçbir şekilde katkı sağlamayacak kişilerin yer aldığı da bir gerçektir. Meclis toplumun aynasıdır. İyi bir seçim yapmamız gerekiyor. Meclise girdiğimizde bilimi merkezimize alacağız. Toplumu yönetmenin yolu bilimsel konuşmaktır. Kıbrıs kişilere bağlı yönetilecek kadar büyük bir coğrafya değildir. Devlet politikaları oluşturulması gerekiyor. Siyasetin yapması gereken öncelikleri belirleyeceğiz. Alternatifli devlet politikaları oluşturmalıyız. Bizim günlük politikalara değil geleceğe yönelik politikalara ihtiyacımız var" dedi...