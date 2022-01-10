Seran Aysal: “Planlı kentlere ihtiyacımız var”

ÖZEL HABER

CTP Milletvekili adayı Seran Aysal, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

İnşaat Yüksek Mühendisi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Aysal, “CTP Gazimağusa ikinci sıra milletvekili adayı olarak partimizin iktidar yürüyüşüne katkı sağlamak için aday oldum. Planlı kentlere ihtiyacımız var. Kamu yararını merkezine bunu alarak yapmanız gerekir. Çevremizi e doğamızı korumalıyız. Bir seçim dönemindeyiz ancak bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Yolunda gitmeyen ülkede ciddi sorunlar var. Hukuksuzluk aldı başını gidiyor, ülke talan ediliyor. Bir seçim döneminden geçiyoruz ancak çere konuşulmuyor, trafiği konuşmuyoruz. Alt yapıda çok ciddi sıkıntılarımız var. Plansızlığın gündemde olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu konularda yaptığımız çalışmaları meclis gündemine taşıyabilmek, için aday oldum” ifadelerini kullandı.