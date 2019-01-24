Serbest Çalışan Hekimler, grip vakaları konusunda uyardı!

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Yönetim Kurulu, grip enfeksiyonunun halk sağlığı sorunu haline geldiğini savunarak, daha fazla yayılmasının engellenmesi adına sömestr tatilinin daha fazla zaman kaybedilmeden başlatılmasını talep etti.

Birlik, ülkede yaklaşık 1 aydan beridir devam eden ve birçok kesimi ama özellikle de çocukları etkileyen grip enfeksiyonlarına yönelik daha fazla kişinin zarar görmesini önlemek adına bazı önerilerde bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ülkede bir salgın olmadığını, bunların normal grip vakaları olduğunu açıkladığı belirtilerek, “İşin gerçeği maalesef öyle değil. Ülkemizde şu an grip enfeksiyonları ile ilgili ilaçlar tükenmiş durumdadır. Hastalar bu normal grip vakaları dediğiniz enfeksiyonları çok uzun sürede atlatmakta ve birçok hastada sizlerin de bildiğini düşündüğümüz komplikasyonlar oluşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“Hastaların erken dönemde tanı alabilmesi ve tedavinin planlanabilmesi için ne gibi tedbirler aldınız? Özel hekimlerde muayene olan hastalar tetkiklerini kamu hastanelerinde yaptırabilir mi? Grip tanısı alan hastaların son haftalarda çok büyük ilaç sıkıntısı yaşadığı bilginizde mi? Oseltamivir etken maddeli ilacı özel hekimler hastalarına reçete etmeleri halinde hastalar bu ilaçları nereden tedarik edecektir? Ya da tedarik edebilirler mi? Yoksa özel hekimler hala daha ikinci sınıf hekim muamelesi mi görüyor ? Böylece özel hekimlere giden hastaları da mı cezalandırıyorsunuz?”

Birlik açıklamasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerine son 1 ay içinde okula devam edemeyen çocuklar ve öğretmenlerin sayı konusunda sorular yöneltilerek, sınıfların çoğunun grip enfeksiyonundan dolayı boş olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Önerimiz sömestr tatilinin daha fazla zaman kaybedilmeden başlatılması ve bir halk sağlığı sorunu haline gelen grip enfeksiyonlarının yayılmasını engellemenizi talep etmekteyiz. Devekuşu misali başınızı kuma gömerek ne amaçlamaktasınız. Özel hekimler olmasa kamu hastaneleri salgınların neden olduğu iş yükünü karşılayamaz sağlık sistemi kaosa sürüklenir” denildi.