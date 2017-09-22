Serbest Çalışan Hekimler, TIP-İŞ’in tahrifat açıklamasını yalanladı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) bir belgede tahrifat yapıldığı açıklamasını yalanladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Asbaşkanı Dr. H. İlker, “Elimizde Mandamus Emri gibi güçlü bir mahkeme kararı varken, iddia edildiği gibi bu tür kirli, basit yöntemlere tenezzül edecek bir Birlik değiliz” dedi ve yetkilileri göreve çağırarak, konunun en kısa zamanda aydınlatılmasını istedi.

İpekdal, “Tıp-İş, bugün yaptığı, iftira ve karalamalarla dolu basın açıklaması ile Birliğimizi doğrudan hedef almıştır” dedi. İpekdal, şunları kaydetti:

“Tıp-İş’in basın açıklamasına konu tüm şikayetler, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu kararı gereği, bundan bir buçuk ay önce, belgeleri ile birlikte tarafımdan düzenlenip dosyalanarak sağlık bakanlığı arşivine verilmiştir. Bir buçuk ay önce verilmiş bir şikâyet dilekçelerinin, hukuk mücadelemizde suların ısındığı dönemde gündeme taşınması ve akabinde Polise şikayette bulunulması oldukça manidardır.”