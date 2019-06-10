Serbest çalışan hekimlerden hukuka bağlı adımlarda hükümete destek

Birlik Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, hükümet programının sağlık ile ilgili bölümünde “Sağlık sistemimiz içinde yer alan tüm paydaşlarımızla, kamu ve özelde çalışan doktorlarımızın çalışma koşulları ile ilgili düzenlemeler; hukuka mutlak bağlılıkla yeniden değerlendirilip ortak akılla çözülecektir” şeklinde ifade yer aldığını kaydederek, “Bizler Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği yönetim kurulu olarak tüm üyelerimizle birlikte, aynen hükümet programında da ifade edildiği gibi hukuka mutlak bağlı kalınması şartıyla hükümete sağlıktaki kangren olmuş sorunların çözümü sırasında atacağı tüm adımlar için kayıtsız şartsız tam destek vermeye hazırız” dedi.

“KONU TAKAT MESELESİ DEĞİL ANAYASAL SUÇ”

Gardiyanoğlu, Başbakan Ersin Tatar’ın yakın geçmişte, “ikinci iş yapan devlet memurlarının asıl işini yaptığı takdirde, ikinci bir işi yapmaya takati kalmayacağı” yönünde açıklama yaptığını belirterek, “Konu takati kalma meselesi değildir, anayasal bir suçtur” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, hükümetten, sokaktaki herkesin bildiği, ezberlediği, sağlıktaki sorunları bir an önce çözmek için harekete geçmesini talep ettiklerini ifade etti.

“ACİL EYLEM PLANI AÇIKLANSIN”

Gardiyanoğlu, sağlığın içinden gelenlerin bir an önce bayramlaşma, tanışma, ziyaret programlarını bırakıp sağlıkta acil eylem planını açıklayıp, tüm paydaşlar ile halkın özlediği, arzuladığı sağlık sistemini kurmak üzere harekete geçmesi gerektiğini belirtti.