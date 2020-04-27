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Serbest kalınca suç işlemeye devam etti

Afrika uyruklu üniversite öğrencisinin teminatla serbest bırakılmasının ardından yeniden aynı suçları işlemeye devam ettiğini kaydeden Tuğçehan Ören, böylesi tehlikeli bir şahsın nasıl serbest bırakılabildiğine isyan etti.

27 Nisan 2020 Pazartesi 16:11
2590 Okunma
Serbest kalınca suç işlemeye devam etti

Girne’de yaşam süren Tuğçehan Ören, sosyal medyada isyan etti. Girne bölgesinde geçtiğimiz haftalarda kasti hasar, rahatsızlık gibi suçlardan tutuklanan Afrika uyruklu üniversite öğrencisinin teminatla serbest bırakılmasının ardından yeniden aynı suçları işlemeye devam ettiğini kaydeden Ören, böylesi tehlikeli bir şahsın nasıl serbest bırakılabildiğine isyan ederek, suça karışan kişilerin ülkedeki statüsüne bakılmaksızın deport edilmesi gerektiğini savundu.

Tuğçehan Ören’in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Teminat ile serbest bırakılan Nijerya uyruklu şahıs, serbest kaldığı günden bu yana birçok arabaya ve çevreye zarar vermeye devam ediyor.
Turizmde son nokta. Öğrenci olarak adamıza gelen ve birçok suça bulaşan bu tip insanların deport edilerek memleketlerine gönderilmeleri elzemdir.
Paraları biten ve uyuşturucu ve fuhuş başta olmak üzere çalıntı kredi, kartı sanal bet, cinayet, tecavüz ve hırsızlık gibi suçları işlemekten hiç çekinmeyen turizmin göz bebeği olan üniversite öğrenci skandalına artık son verilmesi ve çok ciddi tedbirler alınması gerekir.
Çocuk yurdunda 4 siyahi yeni doğmuş bebek olduğunu biliyor musunuz?
Daha yeni doğmuş ve anneleri tarafından terkedilen babaları belli olmayan yavrular.
Bunları biz alıp büyütüp yetiştireceğiz ve topluma kazandıracağız.
Peki, nereye kadar?
Okumak için adamıza gelen öğrencilerin başımızın üstünde yeri vardır.
Lakin bu tür suçlara karışan kişileri cezaları verildikten sonra ülkelerine gönderilmeleri şarttır.
Toplum huzurunu bozmak ve kötü örnek olmalarına, sırf kalkınmak ve para kazanmak veya ülkemizin turizmini artırmak için göz yumulmaması gerekir.
Polisimizde yazık günah. Canını dişine takıp yakalıyor. Birde tehlikeli insanlar. Polise direniyor karşı çıkıyorlar. Çünkü çoğu uyuşturucu dalgasında. Polis bir fiske vursa kıyameti koparıyorlar haberde ve sosyal medyada değil mi. Polisimizin emeğine saygı gösterilmelidir.
Umarım hükümet yetkilileri bir an önce bir çare üretirler.
Saygılarımla Tuğçehan Ören.”

Anahtar Kelimeler:
MahkemeGirne
Yorumlar
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Daş 2020-04-27 16:27:43

Yapacağınız habere sizin haberin devamı nerde ne oldu tutuklandımı tekrar hiç bir bilgi yok

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Hasan 2020-04-27 16:31:08

Aynen katılıyorum hemde bir tc vatandaşı olarak sizi destekliyorum

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Hüseyin Becer 2020-04-27 16:51:10

Görev içişleri bakanlığınındır. Bu gibi konularda hükümet olarak oturup bir karar verilmeli. Ülke insanını, burda yaşayanları rahatsız edenler öğrenci bile olsa ülkelerine gönderilmeli. Ülkesinde okusun.

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Magusanin gargasi 2020-04-27 17:35:21

Vay be govvolem..

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